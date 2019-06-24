Şok! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz sezonun başında Hollanda ekibi Nijmegen’den 1.5 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertliler’de geleceğini göremiyor.

24 Haziran 2019, Pazartesi 08:23
- A +
Şok! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Tüm sezon boyunca 1 kez şans bulan, onda da Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresun’a karşı oynanan maçta oyuna sonradan giren Ferdi, kendini geliştirebileceği bir takıma gitmek istedi. Orta saha için konuşulan transferler de bu kararda etkili oldu. Fenerbahçe, 2022’ye kadar sözleşmesi olan Ferdi’yi, kiralık gönderebilir.

KAYNAK ELJİF

Makedon orta saha Eljif, tercih döneminde. A.Madrid, Inter ve Tottenham’ın istediği 19’luk orta saha, karar vermekte zorluk yaşıyor. F.Bahçe, 15 milyon euro belirledi. Eljif’ten gelecek para kaynak olacak. (Akşam)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...