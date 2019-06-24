Tüm sezon boyunca 1 kez şans bulan, onda da Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresun’a karşı oynanan maçta oyuna sonradan giren Ferdi, kendini geliştirebileceği bir takıma gitmek istedi. Orta saha için konuşulan transferler de bu kararda etkili oldu. Fenerbahçe, 2022’ye kadar sözleşmesi olan Ferdi’yi, kiralık gönderebilir.

KAYNAK ELJİF

Makedon orta saha Eljif, tercih döneminde. A.Madrid, Inter ve Tottenham’ın istediği 19’luk orta saha, karar vermekte zorluk yaşıyor. F.Bahçe, 15 milyon euro belirledi. Eljif’ten gelecek para kaynak olacak. (Akşam)