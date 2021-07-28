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Şok dalga ile bu hastalıklar tedavi edilebilir

Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez, şok tedavisiyle erkeklerde peyronie hastalığı (penis eğriliği) ve erektil disfonksiyon tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 16:32 Son Güncelleme:
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Şok dalga ile bu hastalıklar tedavi edilebilir

Şok dalga tedavisi ortopedi, fizyoterapi, spor hekimliği, üroloji ve veteriner hekimliğinde kullanılan multidisipliner bir cihazdır. Başlıca etkileri hızlı ağrı kesici ve hareketlilik restorasyonudur. Ağrı kesici gerektirmeyen ameliyatsız bir tedavi olmasıyla birlikte, iyileşmeyi hızlandırmak ve akut veya kronik ağrıya neden olan çeşitli endikasyonları iyileştirmek için ideal bir tedavidir.

Düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi, erektil disfonksiyonu ve peyronie hastalığı olan erkekler için güvenli bir tedavidir ve erektil disfonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olur.

ESWT (Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi) nedir?

Düşük yoğunluklu ses dalgaları ile peniste doku yenilenmesi ve yeni damar oluşumunu sağlayarak sertleşme sorununa kalıcı çözüm sağlayan bir uygulamadır. Bu tedavi yöntemi sertleşmenin yanı sıra Peyronie hastalığı ve kronik prostatit tedavisinde kullanılmaktadır.

ESWT tedavisinin ürolojideki avantajları nelerdir?

Anestezi gerektirmeyen, poliklinik koşullarında 15'şer dakikalık 6-12-18 seans olarak uygulanan bir işlemdir. Her seansta ortalama 1.500 atış uygulanır. Uygulama sonrasında hasta günlük hayatına devam edebilir.

Bu işlem ile hastaların %70-80'inde başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir. Risksiz, kalıcı etkisi ve yüksek verimi nedeniyle önerilen tedavi yöntemleri arasında yerini almıştır.

İşlem muayene odasında yapılır ve anestezi gerektirmez. Randevunuz için önceden herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek yoktur. İşlem sırasında ürolog ultrason probu benzeri bir cihazı penisinizin farklı bölgelerinin etrafında hareket ettirir. Tüm tedavi yaklaşık 15 dakika sürer.

Tedavi tamamlandıktan sonra evinize dönebilirsiniz. Çoğu kişi şok dalgası tedavisinden sonraki gün normal aktivitesine dönebilir. İşlemin tam sonuçları aşamalı olarak 1 ila 3 ay içinde ortaya çıkar.

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