Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir, Senegal'i 1-0 mağlup ederek 29 yıl aradan sonra turnuvada şampiyonluğa ulaşırken karşılaşmaya damgasını vuran olay, Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli ile Liverpool'da forma giyen Sadio Mane arasında yaşanan gerilim oldu..

Mücadelenin ilk yarısında kullanılan bir köşe vuruşu sırasında Feghouli, Mane'den aldığı dirsek darbesiyle kendisini yerde buldu. Hakemlerin gözünden kaçan bu müdahalenin kartla cezalandırılmaması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Kimi futbolseverlerse bu pozisyonda Feghouli'yi rol yapmakla suçladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler