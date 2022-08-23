Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre bonservisi elinde bulunan Sofiane Feghouli, deneyimi ve yetenekleri nedeniyle birçok kulübün dikkatini çekti.

Türkiye'den iki talip

Cezayirli futbolcu için Türkiye'den iki takımın devrede olduğu belirtilirken, Belçika, İngiltere Championship, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan takımların da Feghouli ile temas halinde olduğu aktarıldı.

Önceliği 4 büyük lig

32 yaşındaki futbolcunun geleceği için henüz kararını vermediği vurgulanırken, önceliğinin Avrupa'nın 4 büyük liginden birine dönmek olduğu ifade edildi.

Hull City devrede

Hürriyet'in Cezayir basınından aktardığı habere göre ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bonservisi elinde bulunan Feghouli'nin transferi için harekete geçti.

Galatasaray dönemi

2017 yılında West Ham United'dan Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile 162 maçta 34 gol ve 32 asistlik performansa imza atmıştı.



