Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika’nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan Sofiane Feghouli, 1 puandan dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

Kazanabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını belirten başarılı oyuncu, "Kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik, aldığımız 1 puandan mutlu değilim. Takım olarak daha iyi olacağız. Bundan sonraki maçı evimizde oynayacağız ve o maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Takımın oturması için zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Feghouli, "Birlikte çok fazla oynayamadık. Takımın oturması zaman alacak. İyi bir sezon geçireceğimize eminim. Bizim amacımız gruptan çıkmak. Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en iyilerinden biri. Şimdi evimizde kazanmalıyız. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar." diye konuştu.

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