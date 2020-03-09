Sofiane Feghouli’den 100. maçında 1 gol, 1 asist

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray’da Cezayirli futbolcu Sofaine Feghouli, Sarı Kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı. Feghouli, Sivas karşısında 1 gol, 1 de asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki futbolcu ligdeki 5. golünü kaydederken, 2. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 2 asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er kez de TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.