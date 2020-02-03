Sofiane Feghouli şampiyonluk modunu açtı!

Cezayirli yıldız, geçen sezon özellikle son haftalardaki müthiş futboluyla şampiyonluğun mimarı oldu. Ligi 29 maçta 8 gol, 5 asistle tamamladı. Feghouli, bu sezon ise hem performans olarak düşüş yaşadı hem de skora katkısı beklentilerin çok altında kaldı. Tecrübeli futbolcu, son dönemde formunu artırsa da gol yollarındaki şanssızlığını bir türlü yenememişti. Feghouli, dün yine etkili bir futbol sergiledi.

Cezayirli oyuncu, sağ kanatta Mariano ile birlikte Kayseri savunmasına zor anlar yaşattı. Feghouli, 64. dakikada Ömer Bayram’ın ortasında çok şık bir vuruşla İsmail Çipe’yi avladı. Ardından 90+4. dakikada bu kez Onyekuru’nun pasında ağları sarstı. Yıldız futbolcu, ilk 19 haftada attığı 2 gole, dün 2 tane daha ekledi. Feghouli, şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken ‘Ben buradayım’ mesajını verdi.

’Sezon sonuna kadar böyle!’

Kayserispor maçının yıldızı olan Sofiane Feghouli, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sadece attığım 2 gol için değil, takımın sergilediği oyundan dolayı da mutluyum. Umarım kalan haftalarda sakatlıklar olmaz. Sezon sonuna kadar bu performansımızı sürdürürek şampiyon olmak istiyoruz.