Dünya genelinde pek çok spor dalı bulunuyor. Özellikle ilgi ve yeteneklere göre de herkes kendine uygun olan spor dalında kendini geliştirebiliyor. Geçmişten günümüze en çok ilgi gören spor branşı genel olarak futboldur. Dünya genelindeki futbol takımları arasında çeşitli müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar sonucunda en başarılı takımlar belirleniyor. Futbol takımları arasında şampiyonluk yarışı başlıyor. Ayrıca futbolcuların performansları ve başarıları neticesinde kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası oluyor. Fransa'da yetişen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli başarılı performansı ile dünya çapında ilgi gören futbolcular arasında yer alıyor. 30 yaşında olan futbolcu çocukluk çağından itibaren futbola ilgi duyuyor.

Sofiane Feghouli kimdir, nereli?

Fransa'da yetişen Cezayirli milli futbolcu Sofiane Feghouli 22 Aralık 1989 yılında Fransa'nın Levallois- Perret kentinde dünyaya geldi. Türkiye Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli çok küçük yaşlardan itibaren futbol oynadı. 1, 78 metre boyundaki başarılı futbolcu orta saha mevkiinde görev yapıyor. Yetenekli futbolcu Sofiane Feghouli 1998 yılında Red Star Paris takımında futbola başladı. 1998- 2003 yılları arasında Red Star Paris takımının alt yapısında oynayan genç yetenek 2003- 2004 yılında PSG alt yapısında top koşturdu. Ayrıca Sofiane Feghouli 2004- 2007 yılları arasında da Grenoble futbol takımı alt yapısında oynadı.

Sofiane Feghouli kaç yaşında?

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Sofiane Feghouli 22 Aralık 1989 yılında Fransa'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki yetenekli futbolcu profesyonel kariyerine Grenoble futbol takımında başladı. 2007- 2010 yılları arasında Grenoble futbol takımında oynayan Sofiane Feghouli çıktığı 60 maçta 3 gol attı. Fransa'da yetişen Cezayirli milli futbolcu Süper Lig takımlarından Galatasaray futbol kulübünde forma giyiyor. Cezayir milli futbol takımında da oynayan Sofiane Feghouli orta sahada sağ ve sol kanatlarda görev alıyor.

Dünya çapında başarılı bir performans gösteren Sofiane Feghouli Türkiye Süper Lig takımlarından Galatasaray'da top koşturdu. 2010-2016 yılları arasında Valencia futbol takımında oyun oynayan Sofiane Feghouli çıktığı 146 maçta toplam 20 gol attı. Başarılı futbolcu 2011 yılında da UD Almeria futbol takımına kiralık olarak gönderildi. Burada çıktığı 9 maçta 2 gol attı. Sofiane Feghouli 2016- 2017 sezonunda West Ham United takımında çıktığı 21 maçta 3 gol atmış oldu. Sofiane Feghouli 2017 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Sofiane Feghouli 2016- 2017 sezonunda West Ham United futbol takımında oynadıktan sonra 2017 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray futbol kulübünde 87 maça çıkan Sofiane Feghouli toplam 21 gol attı. Başarılı futbolcu 2017- 2018 sezonunda ve 2018- 2019 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk da yaşadı.

Fransa'da büyüyüp yetişen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli 2017 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen futbolcu 2021 yılında da Galatasaray'da forma giyecek.

Sofiane Feghouli'nin maaşı ne kadar?

Sofiane Feghouli ve Galatasaray arasında yapılan 5 yıllık sözleşme için 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödendi. Cezayirli futbolcu Galatasaray ile her sezon için 3 milyon 850 bin Euro ücret karşılığında anlaştı.

Sofiane Feghouli Milli Takım Kariyeri

Aslen Cezayirli olan futbolcu Sofiane Feghouli Cezayir yerine Fransa milli takımında oynamayı tercih etti. Başarılı futbolcu 12 Kasım 2008 tarihinde Fransa milli takım forması ile ilk defa Uruguay maçında görev aldı. Yetenekli futbolcu 2006- 2007 sezonunda Fransa U- 18 futbol takımı ile 2 maça çıkarak 1 gol atmıştır. Ayrıca Sofiane Feghouli 2008- 2010 yılları arasında da Fransa U- 21 futbol milli takımında forma giyerek 3 maça çıktı. Sofiane Feghouli 2012 yılında Cezayir milli takımına davet edildi. Cezayir milli takımı teknik direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir- Mali maçının kadrosuna çağrılan Sofiane Feghouli burada da başarılı bir performans sergiledi. 2014 FIFA Dünya Kupasında Cezayir milli takımı gruptan çıkmış oldu.

Sofiane Feghouli Futbol Kariyeri

Futbola her zaman ilgisi olan Sofiane Feghouli PSG alt yapısında oynarken Grenoble'ye transfer oldu. İlk golünü 17 yaşındayken atan yıldız futbolcu futbol dünyasında "Yeni Zidane" olarak biliniyor. Oyun tarzı ile Zidane'a benzetilen Feghouli dünya çapında klas futbolcular arasında da görülüyor.