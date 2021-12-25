Sofiane Feghouli: Kerem Aktürkoğlu kendisini çok geliştirdi

Süper Lig 'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da Sofiane Feghouli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Feghouli, açıklamalarında Kerem Aktürkoğlu'nda da değindi.

Sofiane Feghouli'nin açıklamaları şu şekilde:

Kazandık ve çok mutluyum. Puan farkı çok ama maçları tek tek kazanıp yukarılara çıkmaya çalışacağız. Kerem Aktürkoğlu kendisini çok geliştirdi ve Galatasaray'da bir yer yaptı. Ona küçük kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum. Daha da iyi olacak.



