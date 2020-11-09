Sofiane Feghouli kendini affettirdi

Terim, Feghouli'yi, Erzurumspor karşılaşmasının kadrosuna almayarak tepkisini koymuştu. Sivas maçı öncesi yine ligde oynanan Ankaragücü karşısında yedek kulübesinde yer alarak takıma geri dönen Cezayirli yıldız, ilk 11'deki yerine dün resmen döndü. Belhanda'nın golünde asisti yapan Feghouli, böylece bu sezon ikinci kez gol pası verdi. Geçen sezon da Yiğido'ya karşı deplasmanda 2-2 biten maçta da 1 golünün yanı sıra 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu, ligde 2014/15'ten bu yana (24'le Sneijder'den sonra) 20 asiste ulaşan 2. Galatasaray oyuncusu oldu. Maç sonunda Cezayirli yıldız, "Çok güzel bir futbol oynadık ve keyif aldık. Şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.