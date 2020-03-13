Sofiane Feghouli göz dolduruyor

Feghouli ikinci yarı vites artırarak şampiyonluğa doğrudan etki ediyor. Sarı- Kırmızılı takımda 3. sezonunu yaşayan Feghouli geldiği ilk sezon ilk devrede 5, ikinci yarıda da 10 gole katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu o sezon ligde 6 gol atarken 9 da asist gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu 2018-2019 sezonunda ise ilk yarı 1 gole katkı sağlarken 2. devre coşarak 14 gole katkıda bulundu. O sezon da toplam 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.