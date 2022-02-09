Süper Lig’in lideri Trabzonspor ara transferin de lideri oldu. Bordo mavililer transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp oldu. 9 transfer gerçekleştiren Trabzonspor, hem eksiklerini kapatırken hem de yıldız adaylarını kadrosuna katarak gelecek için hamleler yaptı.

Henüz transfer dönemi resmi olarak başlamadan ilk transferini yapan bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Tymoteusz Puchacz, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan ve Emrehan Gedikli’yi kadrosuna kattı. Bu futbolculardan yalnızca Puchacz kiralık olarak alındı. 9 transferin yanı sıra Yusuf Sarı ve Edgar Ie’nin sözleşmesi feshedilirken Abdülkadir Parmak ise kiralık olarak gönderildi.

BONSERVİS/ KİRALAMA ÜCRETİ 8 MİLYON 260 BİN EURO

Trabzonspor’un 9 futbolcuyu kadrosuna kattığı ara transfer operasyonunun (bonservis ve kiralama ücretleri) maliyeti toplam 8 Milyon 260 Bin Euro’ya (128 Milyon 713 Bin 653 TL) denk geldi. ( Bursaspor ’a ödenen TL, bugünün kuruyla Euro’ya çevrilmiştir)

Bordo mavililer bu bedelin ödeme yükünü ise taksit opsiyonlarıyla çözüme kavuşturdu.

Futbolcuların bonservis / kiralama maliyetleri şu şekilde oluştu;

Kouassi: Bedelsiz

Edin Visca: 4.3 Milyon Euro – 3 Taksit

Yusuf Erdoğan: 500 Bin Euro – 2 Taksit

Puchacz: 200 Bin Euro (Kiralık)- Taksitsiz

Enis Destan: 600 Bin Euro - Taksitli, sayı açıklanmadı

Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen: 29 Milyon TL (08.02.2022 kuruyla 1 Milyon 860 Bin Euro (3 Milyon TL de şampiyonluk primi) - Taksitli, sayı açıklanmadı

Emrehan Gedikli: 800 Bin Euro – 2 taksit

Toplam: 8 Milyon 260 Bin Euro ( 128 Milyon 713 Bin 653 TL) - Şampiyon olunması halinde artı 3 Milyon TL

FUTBOLCULARIN YILLIK MALİYETLERİ

Trabzonspor’un transferleri arasında en çok kazanacak isim Edin Visca oldu. Visca ile yıllık 1.5 Milyon Euro olan tavan fiyat üzerinden anlaşma imzalandı. Ayrıca yeni transferlerden yalnızca Kouassi’nin sözleşmesinde yıllık ücretin yanı sıra imza ücreti bulunuyor.

YARIM SEZON İÇİN 2 MİLYON 572 BİN EURO

9 futbolcunun bordo mavililere sezonun geri kalanında yani yarım sezonluk maliyetleri 3 yabancı futbolcu için 1 Milyon 850 Bin Euro (28 Milyon 825 Bin TL) ve 6 yerli futbolcu için 11 Milyon 250 Bin TL olmak üzere toplamda 40 Milyon 75 Bin TL ( 2 Milyon 572 Bin Euro) oldu.

9 Futbolcunun Trabzonspor’dan yarım dönemlik ve sözleşmelerinin devamında kazanacakları ücretler ise şöyle;

Kouassi: Bu Sezon 500 Bin Euro / Gelecek sezondan itibaren 1 Milyon Euro / Her sezon 400.000.-EUR imza ücreti , yarım sezon için 200 Bin Euro / 3.5 yıllık sözleşme

Edin Visca: Bu Sezon 750 Bin Euro / Gelecek sezondan itibaren 1.5 Milyon Euro / 3.5 yıllık sözleşme

Puchacz: 400.000.-EUR / Yarım sezon kiralık

Yusuf Erdoğan: Bu Sezon 3.5 Milyon TL / Gelecek sezondan itibaren 7 Milyon TL / Sonraki sezonlarda (Tüfe+Üfe/2) oranında artış /3. 5 yıllık sözleşme

Enis Destan: Bu Sezon 1 Milyon 250 Bin TL / Gelecek sezon 2.750.000.-TL / Sonraki her sezon 250 Bin TL artış / 4.5 Yıllık sözleşme

Batuhan Kör: Bu Sezon 1.5 Milyon TL / Gelecek sezon 3.000.000.-TL / Sonraki sezonlarda (Tüfe+Üfe/2) oranında artış / 4.5 yıllık sözleşme

Taha Altıkardeş: Bu Sezon 1.5 Milyon TL / Gelecek sezon 3.000.000.-TL / Sonraki sezonlarda(Tüfe+Üfe/2) oranında artış / 4.5 yıllık sözleşme

Kerem Şen : Bu Sezon 1.5 Milyon TL / Gelecek sezon 3.000.000.-TL / Sonraki sezonlarda(Tüfe+Üfe/2) oranında artış / 4.5 yıllık sözleşme

Emrehan Gedikli: Bu Sezon 2 Milyon TL / Gelecek sezon 4.500.000 TL / Sonraki her sezon 500 Bin TL artış / 4.5 yıllık sözleşme

Toplam yarım sezonluk maliyet: 2 Milyon 572 Bin Euro ( 40 Milyon 75 Bin TL)

Futbolcuların kalması halinde gelecek yıl oluşacak toplam maliyet (Puchacz hariç) : 4 Milyon 392 Bin Euro (68 Milyon 435 Bin TL)

Kaynak: Haber61