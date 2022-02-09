So dakika haberi! İşte Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki maliyeti
Son dakika haberi... Ara transfer döneminin aktif takımlarından birisi olan Trabzonspor'un, bu dönemde gerçekleştirdiği 9 transfer için ödediği toplam para ortay açıktı. Bordo mavililer ara transfer döneminde toplam 8 Milyon 260 Bin Euro bonservis/kiralama bedeli öderken futbolcuların yarım sezonluk maliyetleri ise 2 Milyon 572 Bin Euro oldu.
Süper Lig’in lideri Trabzonspor ara transferin de lideri oldu. Bordo mavililer transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp oldu. 9 transfer gerçekleştiren Trabzonspor, hem eksiklerini kapatırken hem de yıldız adaylarını kadrosuna katarak gelecek için hamleler yaptı.
Henüz transfer dönemi resmi olarak başlamadan ilk transferini yapan bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Tymoteusz Puchacz, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan ve Emrehan Gedikli’yi kadrosuna kattı. Bu futbolculardan yalnızca Puchacz kiralık olarak alındı. 9 transferin yanı sıra Yusuf Sarı ve Edgar Ie’nin sözleşmesi feshedilirken Abdülkadir Parmak ise kiralık olarak gönderildi.
BONSERVİS/ KİRALAMA ÜCRETİ 8 MİLYON 260 BİN EURO
Trabzonspor’un 9 futbolcuyu kadrosuna kattığı ara transfer operasyonunun (bonservis ve kiralama ücretleri) maliyeti toplam 8 Milyon 260 Bin Euro’ya (128 Milyon 713 Bin 653 TL) denk geldi. ( Bursaspor ’a ödenen TL, bugünün kuruyla Euro’ya çevrilmiştir)
Bordo mavililer bu bedelin ödeme yükünü ise taksit opsiyonlarıyla çözüme kavuşturdu.
Futbolcuların bonservis / kiralama maliyetleri şu şekilde oluştu;
Kouassi: Bedelsiz
Edin Visca: 4.3 Milyon Euro – 3 Taksit
Yusuf Erdoğan: 500 Bin Euro – 2 Taksit
Puchacz: 200 Bin Euro (Kiralık)- Taksitsiz
Enis Destan: 600 Bin Euro - Taksitli, sayı açıklanmadı
Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen: 29 Milyon TL (08.02.2022 kuruyla 1 Milyon 860 Bin Euro (3 Milyon TL de şampiyonluk primi) - Taksitli, sayı açıklanmadı
Emrehan Gedikli: 800 Bin Euro – 2 taksit
Toplam: 8 Milyon 260 Bin Euro ( 128 Milyon 713 Bin 653 TL) - Şampiyon olunması halinde artı 3 Milyon TL
FUTBOLCULARIN YILLIK MALİYETLERİ
Trabzonspor’un transferleri arasında en çok kazanacak isim Edin Visca oldu. Visca ile yıllık 1.5 Milyon Euro olan tavan fiyat üzerinden anlaşma imzalandı. Ayrıca yeni transferlerden yalnızca Kouassi’nin sözleşmesinde yıllık ücretin yanı sıra imza ücreti bulunuyor.
YARIM SEZON İÇİN 2 MİLYON 572 BİN EURO
9 futbolcunun bordo mavililere sezonun geri kalanında yani yarım sezonluk maliyetleri 3 yabancı futbolcu için 1 Milyon 850 Bin Euro (28 Milyon 825 Bin TL) ve 6 yerli futbolcu için 11 Milyon 250 Bin TL olmak üzere toplamda 40 Milyon 75 Bin TL ( 2 Milyon 572 Bin Euro) oldu.
9 Futbolcunun Trabzonspor’dan yarım dönemlik ve sözleşmelerinin devamında kazanacakları ücretler ise şöyle;
Kouassi: Bu Sezon 500 Bin Euro / Gelecek sezondan itibaren 1 Milyon Euro / Her sezon 400.000.-EUR imza ücreti , yarım sezon için 200 Bin Euro / 3.5 yıllık sözleşme
Edin Visca: Bu Sezon 750 Bin Euro / Gelecek sezondan itibaren 1.5 Milyon Euro / 3.5 yıllık sözleşme
Puchacz: 400.000.-EUR / Yarım sezon kiralık
Yusuf Erdoğan: Bu Sezon 3.5 Milyon TL / Gelecek sezondan itibaren 7 Milyon TL / Sonraki sezonlarda (Tüfe+Üfe/2) oranında artış /3. 5 yıllık sözleşme
Enis Destan: Bu Sezon 1 Milyon 250 Bin TL / Gelecek sezon 2.750.000.-TL / Sonraki her sezon 250 Bin TL artış / 4.5 Yıllık sözleşme
Batuhan Kör: Bu Sezon 1.5 Milyon TL / Gelecek sezon 3.000.000.-TL / Sonraki sezonlarda (Tüfe+Üfe/2) oranında artış / 4.5 yıllık sözleşme
Taha Altıkardeş: Bu Sezon 1.5 Milyon TL / Gelecek sezon 3.000.000.-TL / Sonraki sezonlarda(Tüfe+Üfe/2) oranında artış / 4.5 yıllık sözleşme
Kerem Şen : Bu Sezon 1.5 Milyon TL / Gelecek sezon 3.000.000.-TL / Sonraki sezonlarda(Tüfe+Üfe/2) oranında artış / 4.5 yıllık sözleşme
Emrehan Gedikli: Bu Sezon 2 Milyon TL / Gelecek sezon 4.500.000 TL / Sonraki her sezon 500 Bin TL artış / 4.5 yıllık sözleşme
Toplam yarım sezonluk maliyet: 2 Milyon 572 Bin Euro ( 40 Milyon 75 Bin TL)
Futbolcuların kalması halinde gelecek yıl oluşacak toplam maliyet (Puchacz hariç) : 4 Milyon 392 Bin Euro (68 Milyon 435 Bin TL)
Kaynak: Haber61