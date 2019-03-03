Türkiye’nin hızla yükselen ve cazibe noktası haline gelen kış sporları merkezi Erciyes, 1-3 Mart tarihleri arasında bir dünya kupasına daha ev sahipliği yaptı. IKA Snowkite Dünya Kupası’nın 4’üncü etabı, Erciyes’te büyük mücadeleye sahne oldu.

Dünya klasmanında gerçekleşen yarışlarda 2003 doğumlu Türk sporcu Sarp Bulut, kendisinden yaşça büyük birçok yerli ve yabancı sporcuyu geride bırakarak ‘Snowboard’ kategorisinde uzun mesafe ve parkur yarışlarında ilk 3 içerisinde kendine yer buldu.

Son 4 yıldır gerçekleştirdiği ulusal ve global spor organizasyonları ile dünyadaki en prestijli kış sporları merkezleri ile birlikte anılmaya başlanan Erciyes, bir dünya kupasına daha ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ana sponsorluğunda, Turkish Airlines, Ozone Kites, Alberg Cafe, Kite Hotel Erciyes sponsorlukları ile Uluslararası Kiteboard Federasyonu ve Oli Spor Kulubü organizatörlüğün gerçekleşecek Snowkite Dünya Kupası, 1-3 Mart tarihleri arasında Erciyes’te gerçekleşti.

Snowkite Dünya Kupası’nda yarışmanın tüm disiplinleri olan ‘rota yarışı’, ‘uzun mesafe yarış’ ve 80 km’lik dayanıklılık etabı, rüzgarlı dağların zirvesinde eşsiz bir aksiyon deneyimi yaşatırken izleyicilere de keyifli anlar yaşattı.

24 Ocak’ta Roccaraso’da (İtalya) star alan IKA Snowkite Dünya Kupası’nın diğer etapları, 15 Şubat’ta Lago Di Resia (İtalya), 20 Şubat’ta Tolyattit (Rusya) kayak merkezlerinde gerçekleş. Erciyes’te gerçekleşen dördüncü etabın ardından 15 Mart’ta Silvaplana Bernina’da (İsviçre) gerçekleşecek organizasyon ile IKA Snowkite Dünya Kupası son bulacak.

Uçurtma sörfü olarak adlandırılan kiteboardun uçurtması; snowboard ve kayak ekipmanları ile birleştiğinde, rüzgarlı dağların zirvesinde eşsiz bir aksiyon deneyimi yaşatırken, izleyicide de görsel şölen etkisi uyandırıyor.

Hem denizde hem de dağlarda yapılabilen, son yılların en popüler ve hızla yükselen sporu kiteboard sporunun deniz versiyonu adına ülkemizde ve dünyada çok sayıda global organizasyon düzenleyen Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA), ilk kez 2018 yılında Snowkite Dünya Kupası serileri gerçekleştirmeye başladı. 2018 Snowkite Dünya Kupası’nın final etabı da geçtiğimiz yıl Erciyes’te gerçekleşti.

Yarış sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Son 4 yılda gerçekleşen Snowboard Avrupa Kupası ve Snowboard Dünya Kupa’ları ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Snowkite Dünya Kupası ile dünyanın en önemli sporcularını Erciyes’te ağırladık. Tüm bu organizasyonlarda global mecralardan yapılan canlı yayınlar ile milyarlarca izleyici, Erciyes’in mükemmel pistleri, doğası ve sunduğu yüksek standartlardaki kış kondisyonları ile tanıştı. Kış sezonu boyunca düzenlenen global sportif organizasyonlar ile adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi’nin Dünya Kupası gibi önemli faaliyetleri başarıyla geride bırakması ülkemiz adına gurur kaynağıdır” dedi.

OLI Spor Kulübü Başkanı Kerem Mutlu ise, “Snowkite Dünya Kupasını 2’nci kez Erciyes’te başarı ile gerçekleştirmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Kulüp olarak daha önce gerçekleştirdiğimiz Kiteboard Dünya ve Avrupa şampiyonalarının kite sporunun olimpik olmasında önemli katkıları oldu. Snowkite için dünyanın en iyi platformlarından biri olan Erciyes’te bu organizasyonları sürdürmek ve Türk sporcularımızı geliştirmek en büyük hedefimiz” dedi.

IKA SNOW KITE WORLD CUP ERCIYES’TE sıralamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

‘Uzun Mesafe’ Kayak Erkekler Kategorisi

* FLORIAN GRUBER (ALMANYA)

* FELIX KERSTEN (ALMANYA)

* DMYTRO YASNOLOBOV (RUSYA)

‘Uzun Mesafe’ Kayak Kadınlar Kategorisi

* CRISTINA CORSI (ITALYA)

‘Uzun Mesafe’ Snowboard Erkeler Kategorisi

* ARTEM RENEV (RUSYA)

* IGOR ZAKHARTSEV (RUSYA)

* SARP BULUT (TÜRKİYE)

‘Uzun Mesafe’ Snowboard Kadınlar Kategorisi

* AIJA AMBRASA (LETONYA)

* CHANTI VAN BOXTEL (HOLLANDA)

* ZULFIIA TATLYBAEVA (RUSYA)

‘Parkur Yarışı’ Kayak Erkekler Kategorisi

* FLORIAN GRUBER (ALMANYA)

* DMYTRO YASNOLOBOV (UKRAYNA)

* FELIX KERSTEN (ALMANYA)

‘Parkur Yarışı’ Kayak Kadınlar Kategorisi

* CRISTINA CORSI (İTALYA)

‘Parkur Yarışı’ Snowboard Erkekler Kategorisi

* ARTEM RENEV (RUSYA)

* IGOR ZAKHARTSEV (RUSYA)

* SARP BULUT (TÜRKİYE)

‘Parkur Yarışı’ Snowboard Kadınlar Kategorisi

* AIJA AMBRASA (LETONTA)

* CHANTI VAN BOXTEL (HOLLANDA)

* ZULFIIA TATLYBAEVA (RUSYA)



