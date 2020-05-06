SnowFlower takım tekliflerine açık olduğunu duyurdu

SuperMassive de oynarken VFŞL‘de inanılmaz işler başaran destek oyuncusu SnowFlower yeni takım tekliflerine açık olduğunu söyledi.

SuperMassive de geçen 2 başarılı yılın ardından LCK takımlarından biri olan KT Rolster‘a transfer olmuştu. Genç destek dün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla kendi gelişimi için geçen sezon dinlendiğini ancak şu an tekrar hazır olduğunu söyledi. Ayrıca sözlerine tekrar Worlds‘e gitmek istediğini de ekledi.

Snowflower, Bahçeşehir SuperMassive’de oynarken bambaşka bir seviyede olduğunu kanıtlamıştı. Gerek bireysel performansı gerek ise nişancısı Zeitnot ile yakaladığı uyum Koreli desteği ligimizin en iyi oyuncusu konumuna koymuştu. Tecrübeli destek oyuncusu geçtiğimiz sezonu ülkesinde KT Rolster takımında geçirmişti. Sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılan Snowflower, yine sosyal medya hesaplarından oyuna ara verdiğini söylemişti. (Playerbros)