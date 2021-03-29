Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bugün başlayan turnuvaya 6 ülkenin katıldığı belirtildi. PGS yarışında erkeklerde Emre Boydak’ın büyük finalde gümüş, Uras Uçanoğlu’nun ise küçük finalde bronz madalya kazandığı aktarıldı. Kadınlarda ise Selin Gülce Güler’in büyük final yarışarak gümüş madalyanın sahibi olduğu kaydedildi.

Snowboard Milli Takım Antrenörü Hasan Batıkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın performansı sezon başından itibaren giderek yükseliyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettiği takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır. Türk sporcularının podyumda bayrağımızı bundan sonra da dalgalandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)