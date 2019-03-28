Snowboard Alpine Türkiye Şampiyonası 22 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında 140 sporcunun katılımı Erzurum’da yapıldı.

Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Kayseri takımımız Kombinede Türkiye birincisi olurken, birinci gün PGS yarışlarında sporcularımızdan; U13 kızlar kategorisinde Nesibe Yağmur Şengül birinci, U 11 kızlar kategorisinde Aysima Kılıç ve U 15+ kızlarda Aydan Karakulak ikinci, U 15 kızlarda Miray Özsoy üçüncü oldu.

İkinci gün yapılan PLS yarışlarında sporcularımızdan; U 13 Kızlarda Nesibe Yağmur Şengül ikinci, U11 Kızlarda Aysima Kılıç, U15 Kızlarda Miray Özsoy ve U15+ Kızlarda ise Aydan Karakulak üçüncü oldu.

2018-2019 Kombine sonuçlarında ise U13 Kızlar kategorisinde Nesibe Yağmur Şengül Türkiye Birincisi, U15+ Kızlarda Aydan Karakulak Türkiye İkincisi ve U11 Kızlarda Aysima Kılıç Türkiye Üçüncüsü oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Şampiyonadan derecelerle dönen Kayseri Kayak Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yüksel Yıkılmaz - KAYSERİ (İHA)