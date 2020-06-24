Galatasaray tarihinin önemli oyuncularından Wesley Sneijder, kariyeri ve yaşamı hakkında biyografisini kaleme aldı. Sneijder, birçok önemli konuya değinirken teknik direktör olarak görev yapmak istediği ve bir gün Galatasaray'da görev alacağını söyledi.

Sneijder, "Hayatım boyunca oyuncu temsilcileriyle çalıştım. Bu yönde kendim bir şeyler denemek istiyorum. Burada temel hedefimi ifade ediyorum: iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum: Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak. "



