Smooya, kısa bir süreliğine Amerika yolcusu

İngiliz asıllı oyuncu, Renegades kadrosuna Gratisfaction‘ın vize sorunlarından dolayı turnuvaya katılamamasından dolayı dahil oldu. Açıklanan duyuruya göre bu kadro değişikliğinin kısa süreli olduğu belirtildi. Smooya’nın BIG kadrosunda yedeğe çekilmesinin ana sebebi nex‘in kadroya geri dönüşü olmuştu. Fakat profesyonel oyuncu bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak ”Artık kadrodan sıkıldım ve kendimi geliştirdiğimi düşünmüyorum. Bu kararın iki taraf içinde olumlu olacağını düşünüyorum. ” açıklamalarında bulunmuştu.