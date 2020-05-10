Smolevichi – BATE Borisov maç sonucu: 3-5

Belarus Premier Lig 8. hafta maçında BATE Borisov, deplasmanda Smolevichy ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, henüz 1. dakikada Barsukov ile 1-0 öne geçti. BATE, 13. dakikada Skavysh ve 15. dakikada Stasevich ile skoru 2-1'e çevirdi. 36. dakikada Dmitry Baga, skoru 3-1'e getirdi ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Smolevichy yine etkili başladı. 55'te Schegrikovich ile önce skoru 3-2'ye Poe'nin 66. dakikada attığı golle de 3-3'e getirdi.

80. dakikada sahneye çıkan Milic bir kez daha BATE Borisov'u 4-3 öne geçirirken 90'da yine Milic maçın skorunu belirledi: 5-3.