Smolevichi – BATE Borisov maç sonucu: 3-5
Belarus Premier Lig 8. hafta maçında BATE Borisov, deplasmanda karşılaştığı Smolevichy-STI'yi 5-3 mağlup etti ve liderliği Slutsk'tan devraldı. BATE'ye galibiyeti getiren golleri Skavysh, Stasevich, Baga ve Milic(2)'ten gelirken Barsukov, Schegrikovich ve Poe'nin golleri Smolevichy'e yetmedi.
Belarus Premier Lig 8. hafta maçında BATE Borisov, deplasmanda Smolevichy ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi, henüz 1. dakikada Barsukov ile 1-0 öne geçti. BATE, 13. dakikada Skavysh ve 15. dakikada Stasevich ile skoru 2-1'e çevirdi. 36. dakikada Dmitry Baga, skoru 3-1'e getirdi ve devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya Smolevichy yine etkili başladı. 55'te Schegrikovich ile önce skoru 3-2'ye Poe'nin 66. dakikada attığı golle de 3-3'e getirdi.
80. dakikada sahneye çıkan Milic bir kez daha BATE Borisov'u 4-3 öne geçirirken 90'da yine Milic maçın skorunu belirledi: 5-3.