Smolevichi – BATE Borisov (CANLI İZLE)

Belarus Premier Ligi'de heyecan son sürat devam ediyor. 8. hafta maçında ülkenin en köklü takımlarından olan BATE Borisov, Smolevichi'ye konuk oluyor.

Sezona 2 mağlubiyetle başlayan, ardından 5 maçta 4 galibiyet alan ve zirve iddiasını sürdüren BATE, deplasmanda kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Smolevichi ise sürpriz peşinde.

Gorodskoi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Andrei Vasilevich yönetiyor. TSİ 18.00'de başlayan karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.