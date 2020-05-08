Slutsk - Energetik-BGU Minsk maç sonucu: 1-2

Belarus Premier Lig'de 8. hafta heyecanında 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Slutsk, 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 12 puanı bulunan ve 4. sırada yer alan Energetik-BGU Minsk'i konuk etti.

Maça konuk ekip hızlı başladı ve 17. dakikada kazandıkları penaltıyı Djasur Yakhshibaev'in gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi. Energetik-BGU Minsk, 28. dakikada bir penaltı daha kazandı ve ilk golün sahibi Djasur Yakhshibaev, bu atışı da gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine az bir süre kala ev sahibi Mohammed Umar Bala'nın golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 71. dakikasında konuk ekipte Hayk Mosahanian, ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci devrede daha etkili oynayan ev sahibi Slutsk aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahasında Energetik-BGU Minsk'e evinde 2-1 mağlup oldu.