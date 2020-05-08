Slutsk - Energetik-BGU Minsk (CANLI İZLE)
Belarus Premier Lig'in 8. haftasında 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Slutsk, 12 puanla 4. sırada yer alan Energetik-BGU Minsk'i konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Belarus Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Slutsk, 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 12 puanı bulunan ve 4. sırada yer alan Energetik-BGU Minsk'i konuk ediyor.
Slutsk, evinde alacağı galibiyetle liderliğini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Minsk ise alacağı 3 puanla zirveye bir adım aha yaklaşmanın peşinde.
SLUTSK - MİNSK CANLI YAYIN TIKLAYIN
SLUTSK - MİNSK MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN