Slutsk - Energetik-BGU Minsk (CANLI İZLE)

Belarus Premier Lig'in 8. haftasında 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Slutsk, 12 puanla 4. sırada yer alan Energetik-BGU Minsk'i konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

08 Mayıs 2020, Cuma 17:33 Son Güncelleme:
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Slutsk - Energetik-BGU Minsk (CANLI İZLE)

Belarus Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Slutsk, 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 12 puanı bulunan ve 4. sırada yer alan Energetik-BGU Minsk'i konuk ediyor.

Slutsk, evinde alacağı galibiyetle liderliğini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Minsk ise alacağı 3 puanla zirveye bir adım aha yaklaşmanın peşinde.

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