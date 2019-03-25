Slovenya-Makedonya maç sonucu: 1-1
EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Slovenya kendi seyircisi önünde Makedonya'yı ağırladı. Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc ve Eljif Elmas maçta 90 dakika forma giydiler. Hatta Zajc'ın golü ülkesi Slovenya'nın sahadan galip gelmesi için yeterli olmadı ve ekipler 1-1'lik eşitlikle puanları bölüştü.
EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Slovenya SRC Stozice Stadyumu'nda Makedonya'yı ağırladı. Bu maç aynı zamanda 2 Fenerbahçeli futbolcuyu da karşı karşıya getirdi. Miha Zajc ve Eljif Elmas bu mücadelede 90 dakika forma giydiler. Makedonya'da özellikle son maçta 2 gol birden atarak takımının galip gelmesinde büyük rol oynayan Eljif yine dikkatleri üzerine çeken bir performans ortaya koydu.
Slovenya mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde Miha Zajc'ın golü ile tabelada 1-0 üstün olan taraf oldu. Bu aynı zamanda da ilk yarının sonucu oldu.
Maçın 2. yarısına hızlı bir başlangıç yapan Makedonya ise 47. dakikada Enis Bardhi'nin golü ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1-1'lik eştilikle ayrılmak zorunda kaldı.
Alınan bu sonuçla Slovenya puanını 2, Makedonya da 4 yaptı.