Slovenya-Makedonya maç sonucu: 1-1

EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Slovenya SRC Stozice Stadyumu'nda Makedonya'yı ağırladı. Bu maç aynı zamanda 2 Fenerbahçeli futbolcuyu da karşı karşıya getirdi. Miha Zajc ve Eljif Elmas bu mücadelede 90 dakika forma giydiler. Makedonya'da özellikle son maçta 2 gol birden atarak takımının galip gelmesinde büyük rol oynayan Eljif yine dikkatleri üzerine çeken bir performans ortaya koydu.

Slovenya mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde Miha Zajc'ın golü ile tabelada 1-0 üstün olan taraf oldu. Bu aynı zamanda da ilk yarının sonucu oldu.

Maçın 2. yarısına hızlı bir başlangıç yapan Makedonya ise 47. dakikada Enis Bardhi'nin golü ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1-1'lik eştilikle ayrılmak zorunda kaldı.

Alınan bu sonuçla Slovenya puanını 2, Makedonya da 4 yaptı.