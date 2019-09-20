Slovan Bratislava - Beşiktaş maçında çocuklar için UEFA izni

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Slovan Bratislava'nın taraftarları, karşılaşmada yer almadı.
UEFA’nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Her 10 çocuk için 1 yetişkinin statta olmasına izin verildi.
Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi. Az sayıda Beşiktaş taraftarı da tribünde destek verdi.
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