Slovan Bratislava - Beşiktaş maçında çocuklar için UEFA izni

Seyircisiz oynama cezası bulunan Slovan Bratislava'ya, UEFA'dan Beşiktaş maçı için 14 yaş ve altı çocukların izleyebilmesine imkan veren bir izin çıktı.

20 Eylül 2019, Cuma 07:28 Son Güncelleme:
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Slovan Bratislava - Beşiktaş maçında çocuklar için UEFA izni

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Slovan Bratislava'nın taraftarları, karşılaşmada yer almadı.

UEFA’nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Her 10 çocuk için 1 yetişkinin statta olmasına izin verildi.

Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi. Az sayıda Beşiktaş taraftarı da tribünde destek verdi. 

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