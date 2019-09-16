Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde oynayacağı rakibini deplasmanda mağlup ederek moral bulmak istiyor. Grubun diğer maçında ise Wolves, Braga ile karşı karşıya gelecek.

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Grubun diğer maçında ise Wolves, Braga ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu...

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir"

Hakem belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.



