Temsilcimiz Beşiktaş, Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Slovan Bratislava’ya konuk oluyor. Lige istediği gibi bir giriş yapamayan Siyah-beyazlılar Avrupa macerasına galibiyetle başlama niyetinde. Gruptaki en zayıf takım olarak göze çarpan Slovan Bratislava’ya karşı deplasmanda alınacak olası galibiyet daha sonraki iki maçını evinde oynayacak Beşiktaş’ın K Grubu’na iddialı bir giriş yapmasını sağlar. Temsilcimizde kadroya alınmayan Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz en önemli eksikler olarak göze çarpıyor. Özellikle Burak Yılmaz’ın yokluğunu arayan Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı’nın ileri uçta bu defa Umut Nayır’a şans vermesi bekleniyor. Gazişehir FK karşısında oyuna girdikten sonra hücuma dinamizm getiren ve bir de gol atan Umut bu fırsatı iyi değerlendirecektir.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı son 37 maçın 34'ünde rakiplerine gol attı.

- Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 18 maçın 17’sinde kalesini gole kapatamadı.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 21 maçta 6 galibiyet alabildi.





ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis şeklinde oynanabilen karşılaşmada bahisseverler ağırlıklı olarak Beşiktaş galibiyetini tercih ediyor. Temsilcimizin mücadeleden galip ayrılacağını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %38’lik oranı kapsıyor. Öte yandan üyelerin geri kalan kısmı ise gol bahislerinden yana şansını denemiş durumda.

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MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN GÖRÜŞÜ

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezona savruk başladı. Özellikle Gazişehir karşısında savunmanın net biçimde aksadığını gördük. Tabii Vida’nın atılması ve 10 kişi kalmaları da maçın tüm gidişatına yön verdi ancak genel olarak güven vermeyen bir savunma yapıları var. Bratislava iç sahada etkili. Temsilcimiz kazanabilir ama kalelerinde gol görme olasılığımız da yüksek!