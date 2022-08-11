Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Jorge Jesus’un öğrencileri, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çek temsilcisi Slovacko ile eşleşmişti. Fenerbahçe , geçen hafta Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Rövanş, bu akşam oynanacak. Sarı-Lacivertliler belki skor olarak rahat durumda ancak yine de Slovacko karşılaşmasının farklı önemi var. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile Kadıköy’de 3-3 berabere kalınması ve ortaya koyulan kötü futbol moralleri alt üst etti. Kanarya, pazartesi günü ligde Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Slovacko karşısında iyi bir futbolla farklı alınacak ikinci bir galibiyet, önemli moral olacak.

Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mestsky Fotbalovy Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sports Plus'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasındaki mücadeleyi 40 yaşındaki Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Slovacko - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Slovacko: Nguyen, Danicek, Simko, Kadlec, Reinberg, Levin, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska, Kozak

Fenerbahçe: Altay, Samuel, G.Henrique, Luan, Novak, İsmail, Zajc, Bruma, Arda, Rossi, Serdar Dursun

Kadroda rotasyon

İlk maçtaki skor avantajı sayesinde Jorge Jesus’un kadroda rotasyona gitme şansı da var. Portekizli teknik adam hem bazı öğrencilerini dinlendirebilir hem de fazla şans vermediği oyuncularını oynatarak son durumlarını görebilir. Yeni transferler Gustavo Henrique ve Luan Peres’in takıma alışmaları için yine 11’de olmaları bekleniyor.

Nasıl tur atlarız?

İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, bu akşam 2 farklı yenilgi alsa bile turu geçecek. Slovacko 3 farklı kazanırsa maç uzayacak. Çekya temsilcisine tur için en az 4 farklı galibiyet gerekiyor. Eşleşmeyi geçen takım, Play-Off Turu'nda Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi olacak.