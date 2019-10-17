Sloukas:Telafi etmemiz lazım

Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas karşılaşmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, “Bu sezonun iç sahadaki ilk Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Aynı zamanda da yeni sezonun taraftarımızın önündeki ilk karşılaşması olacak. Avrupa Ligi’nin ilk iki haftasında çok kötü iki yenilgi aldık ve bunları telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle, takım olarak iyi ve sert bir mücadele ortaya koyabilmeyi diliyorum” dedi.