Bonservisinin bulunduğu Leicester City, Fransız menajer Claude Puel ile yollarını resmen ayırdı. bu gelişmenin ardından Slimani için bir umut doğdu.

Puel'in ayrılığının ardından dün Celtic menajeri Brandon Rodgers, resmi olarak 3.5 yıllığına Leicester City'nin başına getirildi. Rodgers, Celtic'in menajerliğini yaptığı dönemde İslam Slimani'yi transfer etmek istemiş ama başaramamıştı.

Brandon Rodgers'ın takımın başına geçmesiyle beraber Slimani'nin önümüzdeki dönemde İngiltere'de yeniden forma giymesi mümkün olabilir.



