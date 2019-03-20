Slimani’ye kapılar kapalı

Ersun Yanal, Yassine Benzia’yı TFF listesinden çıkartmıştı. Yanal, İslam Slimani’yi de kötü performansı nedeniyle sildi.

Bu ikili, takımdan ayrı olarak antrenmanlara devam ediyor. Ancak Michael Frey’in sakatlanmasının ardından Slimani’nin affedilme umutları arttı.

Soldado’nun da kart sınırında olması nedeniyle, Cezayirli forvet bir şans daha verilebileceği umuyordu. Ancak bu beklentisi boşa çıktı.

Ersun Yanal’ın kesinlikle tecrübeli oyuncuyu takıma geri almayı düşünmediği öğrenildi. Yanal, forvetsiz kalması halinde Ayew ve Moses ikilisinden birini bu bölgede kullanmayı planlıyor.