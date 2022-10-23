Islam Slimani'nin formasını giydiği Brest, Fransa Ligue 1'in 12'nci haftasında Clermont'a konuk oldu. Gabriel Montpied Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Islam Slimani'nin isyanı damga vurdu. Cezayir asıllı futbolcu kendisine yapılan ırkçılık sonrası müsabakanın hakemine isyan etti. Islam Slimani'nin bu davranışı Fransa'da bir anda gündem oldu.









Ligue 1'de oynanan diğer maçta Toulouse ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakada sahaya atılan ingiliz anahtarı dikkat çekti. Fransa'da en yüksek seviyede oynanan maçlarda yaşanan olaylar çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1'de ligin alt sıralarına demir atan Brest, Clermont'a konuk oldu. Zorlu müsabakada ilk 11'de yer alan isimler arasında Islam Slimani de vardı. Kritik mücadelede Brest rakibini deplasmanda oynamasına rağmen 3-1'lik skorla devirdi. Brest'in gollerini 15'inci dakikada penaltıdan Romain Del Castillo, 54'üncü dakikada Franck Honorat ve 68'inci dakikada Romain Del Castillo kaydetti. Clermont'ta fileleri 89'uncu dakikada Jim Emilien Ngowet Allevinah havalandırdı.

SLIMANI İSYAN ETTİ

Brest'in tecrübeli santrforu Islam Slimai müsabakanın ilk yarısı oynanırken şoke eden bir ırkçılığa maruz kaldı. Cezayirli futbolcu maçın 4'üncü hakeminin yanına koştu. Islam Slimani'nin yayıncı kuruluş ekranlarına yansıyan görüntüde kendisine "Pis Arap" denmesini yardımcı hakeme ilettiği görüldü. Maçın hakemleri bu itiraza rağmen herhangi bir yaptırımda bulunmadı.









SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Clermont ile Brest arasında oynanan bu karşılaşmada yaşananlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ırkçılığa maruz kalan Islam Slimani'ye destek verdi. Tecrübeli futbolcu için çok sayıda destek mesajı atıldı. Islam Slimani, müsabakanın 62'nci dakikasında kenara geldi. Brest'in sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu 8 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

SAHAYA İNGİLİZ ANAHTARI ATILDI

Fransa Ligue 1'de oynanan bir diğer maçta Toulouse, Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ön plana çıkan olay tribünlerden atılan ingiliz anahtarı oldu. Tribünlerden sahaya atılan ingiliz anahtarı hakeme ya da herhangi bir futbolcuya isabet etmedi. Hakem ingiliz anahtarını kenara gelerek görevlilere teslim etti. (Skorer)







