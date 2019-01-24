Slimani'ye İngiltere'den transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin kiralık forveti İslam Slimani'ye Premier Lig ekipleridnen Southampton'ın talip olduğu iddia edildi.

24 Ocak 2019, Perşembe 09:53
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Slimani'ye İngiltere'den transfer teklifi!

Fenerbahçe'de beklenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Cezayirli forvet Slimani hakkında İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

Fulham'ın da daha önceden transfer listesinde yer alan Slimani için bu defa bir diğer Premier Lig ekibi Southampton devreye girdi.

Manolo Gabbiadini'yi Sampdoria'ya gönderen Southampton'da Avusturyalı menajer Ralph Hasenhüttl, Dany İngs'e alternatif olarak Fenerbahçe'de kiralık olan Slimani'yi takımda görmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Slimani ile yollarını ayırmaya sıcak baktığını iddia eden İngiliz basını, Slimani'nin İngiltere'ye büyük bir olasılıkla geri döneceğini iddia etti.

Avusturyalı menajerin takımında görmeyi çok istediği Slimani için Leicester City ile yakın süre içinde görüşmelere başlanacağı ifade edildi.

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