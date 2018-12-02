Sarı-lacivertli takımda bu sezon forvet hattında yaşanan düşüş devam ediyor, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı oynanan ve 0-0 biten maçta da gol konusundaki sıkıntı çözülemedi. Trabzonspor maçında ağır eleştiri alan Slimani'yi keserek Benzia ve Frey ikilisini hücumda kullanan Erwin Koeman, buna karşın sonuç alamadı. Kasımpaşa önünde de hücum hattında çözüm üretmeye çalışacak olan Koeman, mecburen Slimani'ye forma verecek. Roberto Soldado'nun da cezalı olması nedeniyle Hollandalı teknik adamın elinde fazla bir alternatif şansı kalmıyor.

(Milliyet)