Fenerbahçe’de sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani yeni bir krizin daha tam ortasına düştü. Cezayir basınında yer alan özel haberde, Slimani’nin Afrika Uluslar Kupası öncesi büyük sıkıntı yaşadığı belirtildi. Tecrübeli forvetin Fenerbahçe’de Ersun Yanal’la sorunlar yaşadığı ve birbirleriyle anlaşamayacak duruma geldikleri yazıldı.

Slimani'ye milli şok!

Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Slimani’nin artık forma şansının olmayacağı dile getirildi. Cezayir Milli Takımı yetkililerinin de bu durumdan haberdar olduğu vurgulandı. Buna göre, Afrika Uluslar Kupası için formda bir forvet hattı kuran Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi’nin de Slimani’yi artık düşünmediği bildirildi.

Cezayir’de Belmadi’nin elinde daha formda forvetler olduğu ve şu anda Mart ayında yapılacak Gambia ve Tunus maçlarında Slimani’nin kadroya alınmayacağı aktarıldı. Hatta daha ötesinde yazın düzenlenecek turnuvada da Slimani’nin olmayacağı dile getirildi. Benzer şekilde Benzia’nın da benzer sıkıntı yaşadığı kaydedildi. (Skorer)