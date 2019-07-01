Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda lider durumda bulunan Cezayir, son sırada yer alan Tanzanya ile karşılaştı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Slimani, Tanzanya maçına 11'de başlarken, golcü oyuncu, Cezayir'in ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı mücadelede 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak grubu lider tamamladı. Slimani 1 gol, 2 asistle oynadığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Kadro dışı kalmıştı

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Slimani, 25 maçta 5 gol atabilmiş ve son maçlara doğru Fenerbahçe teknik ekibi tarafından alınan kararla kadro dışı bırakılmıştı.

Slimani'nin bu performansı sosyal medyada taraftarların bir hayli ilgisin çekti ve bir anda gündem konusu oldu.