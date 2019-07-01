Slimani'den şov! Bir gol, 2 asist...
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Cezayirli oyuncu Slimani, Tanzanya karşılaşmasının ilk yarısında şov yaptı. Cezayirli futbolcu Fenerbahçe'de çok eleştirilmesine rağmen Milli Takımı ile çıktığı maçta bir gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda lider durumda bulunan Cezayir, son sırada yer alan Tanzanya ile karşılaştı.
Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Slimani, Tanzanya maçına 11'de başlarken, golcü oyuncu, Cezayir'in ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı mücadelede 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak grubu lider tamamladı. Slimani 1 gol, 2 asistle oynadığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Kadro dışı kalmıştı
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Slimani, 25 maçta 5 gol atabilmiş ve son maçlara doğru Fenerbahçe teknik ekibi tarafından alınan kararla kadro dışı bırakılmıştı.
Slimani'nin bu performansı sosyal medyada taraftarların bir hayli ilgisin çekti ve bir anda gündem konusu oldu.