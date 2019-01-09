Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, Antalya kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Öncelikle kamp sürecine değinen Slimani, “Çok iyi bir çalışma süreci geçiriyoruz. Kampımız gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bu kamp takım için son derece önemli. Tekrar şarj olmamız açısından, başka bir şekilde başlayabilmemiz açısından kıymetli bir kamp süreci içerisindeyiz. İyi çalışıyoruz. Konsantreyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocamız yeni bir çalışma metodu getirdi. Bu kamp dönemi takım için faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Takımın içinde bulunduğu durumla ilgili de konuşan golcü oyuncu, “Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır. Genel itibariyle böyle durumlarda hoca değişikliği yaşanır. Futbolda bu işler her zaman böyle olmuştur. Skorlar gelmiyorsa, genelde karar bu yönde alınır. Yeni bir hocamız var. Hocamızın kendi çalışma tarzı var. Bunu gayet iyi bir şekilde antrenmanlarda da görebiliyoruz. Takım içerisinde farklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Herkes istekli, herkes gayretli. Herkes takıma her şeyini verme çabası içerisinde. Herkes oynamak istiyor. Herkes takıma faydalı ve başarılı olmamamızı istiyor” dedi.

Taraftarlar içinde ayrı bir parantez açan Islam Slimani, “Biz saha içerisinde her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Gerçek Fenerbahçe’yi göstermek istiyoruz. Oynadığımız karşılaşmalarda onlara keyif vermek istiyoruz. Taraftarlarımız bizimle kalsınlar, bizimle olsunlar. Onlara çok çok ihtiyacımız var. Türkiye’de şunu fark ettim, gerçek gücümüz kesinlikle taraftarlarımız. O nedenle sonuna kadar, son ana kadar bizim arkamızda olsunlar. Onlara söz veriyoruz. Onları mutlu etmek için saha içerisinde her şeyi yapacağız, onları mutlu etmek için. Gücümüz gerçekten onlar. Kendimizi aşmaya, yapabileceğimizin fazlasını yapmaya itecekler, onların desteği bizim için çok önemli. Ligin ilk yarısında onlar üzerlerine düşeni yaptı. Artık ligin ikinci yarısında bizde üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.