Hemen topu her ayağına aldığında ıslıklanan yıldız ismin maç sonunda ortaya çıkan rakamları tek kelimeyle ‘skandal’ olarak değerlendirildi. Öyle ki Islam Slimani, Konyaspor karşısında girdiği 12 ikili mücadelenin sadece 1’ini kazanabildi, adeta rakip savunma karşısında kayıpları oynadı. Tecrübeli forvet, buluştuğu topları harcarken tek bir isabetli şut dahi atamadı. Cezayirli futbolcu girdiği 6 hava topunun 5’ini kaybederken 5 kez de ofsayta düştü.