Slimani Zenit'e bileniyor

‘İstenmeyen adam’ Slimani, Zenit maçında patlama yapmak istiyor. Cezayirli, çıkışa geçen takımda yer bulmak için Zenit’i gözüne kestirdi.

07 Şubat 2019, Perşembe 12:34
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Slimani Zenit'e bileniyor

Fenerbahçe'nin suskun forveti İslam Slimani’yle yapılan konuşmalar etkisini gösterdi. Sezon başı büyük umutlarla başlayıp ligde sadece 1 gol kaydedebilen Cezayirli forvet, Roberto Soldado’nun Avrupa Ligi’nde olmayışını fırsata çevirecek. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın onunla yaptığı görüşmelerin dışında arkadaşları da Cezayirli forvete destek oldu. İslam Slimani, Zenit maçını domine ederek gösterdiği kötü performansın izlerini de silmeyi hedefl iyor.

AVRUPA’DA FARKLIYDI

Bu sezon 22 karşılaşmaya çıkıp 4 gol atan Slimani, 2’sini Avrupa Ligi’nde kaydetti. 5 grup maçında şans bulan Cezayirli, attığı 2 golü Kadıköy’deki Trnava maçında bulmuştu. Slimani, en çok gol attığı sahnede bir üst tur kapısını aralayan oyuncu olmak istiyor.

(Akşam)


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