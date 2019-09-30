Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Leicester City'den büyük ümitlerle renklerine bağladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de yaşattığı hayal kırıklığına rağmen yeni takımı Monaco'da sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor. Takımının Brest'i 4-1 yendiği son lig maçında 1 gol, 3 asistle oynayan Cezayirli golcü, Fransa liginde haftanın ilk 11'ine seçildi.

L'Equipe gazetesi tarafından belirlenen kadroda bu sezon çıktığı 5 maçta 4 gol ve 4 asist kaydeden 31 yaşındaki santrforun yanı sıra şu sıralar Amiens'da top koşturan, geçmişte ise sırasıyla Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Bursaspor formaları giyen Aurelien Chedjou da yer aldı. İşte gazetenin Ligue 1'in sekizinci haftası için belirlediği en iyi 11:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler