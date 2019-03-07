Slimani ve Benzia'nın faturaları çok ağır

Fenerbahçe sezon başından bu yana yanlış planlamanın bedelini hem saha sonuçları hem de maddi olarak ödedi.

07 Mart 2019, Perşembe 09:11
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Slimani ve Benzia'nın faturaları çok ağır

Ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan Dirar, Aaatif, Volkan ve Ozan gibi isimlerin maaşlarını ödeyen sarı-lacivertli yönetim benzer durumu Slimani ve Benzia için de yaşıyor. İki futbolcu da takımla çalışmalara alınmıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği isimler özel antrenör eşliğinde çalışıyor.

Bu iki futbolcunun maaşı da oldukça yüksek. Yıllık ücretler resmen açıklanmasa da Slimani’nin 4 milyon euroya yakın yıllık ücret aldığı ifade edildi. Gözden çıkarılan Benzia’nın da 1.5 milyon euro civarında ücret kazandığı öğrenildi.

(Milliyet)

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