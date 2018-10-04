Slimani: Sorun adaptasyon değil

Cocu yönetiminde lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarları önünde Spartak Trnava'yı konuk etti. Maçı baştan sona domine eden Sarı Lacivertli ekip golcüsü Slimani'nin 2 golüyle birden sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından golcü futbolcu Slimani önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte golcü futbolcunun açıklamaları:

"Her şeyden önce, bugünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Maç öncesinde kafamızda bu vardı, bunun üzüntüsünü yaşıyorduk."

"Sorun bir adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız, bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız."