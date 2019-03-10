Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Islam Slimani, kariyerinin en sıkıntılı günlerini geçiriyor.

Cezayir’in La Gazette of Fennec gazetesinde çıkan habere göre Slimani, Fenerbahçe yönetimiyle ters düştü ve yaşanan tartışmanın ardından bir daha kadroya alınmadı. Devre arası transfer döneminde Real Betis’in kapısından dönen Slimani’nin Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve yönetimin kendisine ‘bavulunu topla’ dediği belirtildi. Bunun üstüne sinirlenen Slimani, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacağını tekrarladı. Cezayir gazetesi, ayrıca Slimani’nin Betis’e gitmediği için pişman olduğunu ve forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar bir daha Fenerbahçe forması giyemeyeceğini belirtti.





(Star)