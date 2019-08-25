Slimani ilk maçında golü buldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ancak ligde yalnızca 1 gol atabilen Islam Slimani, geçtiğimiz hafta Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya transfer olmuştu. Cezayirli futbolcu, yeni takımıyla bugün ilk kez Nimes karşısında ilk 11'!de sahaya çıkarken mücadelenin 39. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek müthiş bir başlangıç yaptı. Slimani'ye bu golde asisti yapan isim ise yine geçtiğimiz sezon Türkiye'de Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'ydu.

45'de ise sahneye Sevilla'dan transfer edilen Ben Yedder çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Taraftarı önünde ilk galibiyetine ulaşmak isteyen Monaco, 70'de Philippoteaux, 82'de ise Denkey'in gollerine engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Jardim'in öğrencileri, 3 maçta topladığı 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Onyekuru 74 dakika, Slimani ise 90 dakika sahada kaldı.

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Monaco'nun forvetleri atıyor, Galatasaraylılar seviniyor

Monaco kulübü, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao nedeniyle Türkiye'de yakından takip edilir hale geldi. Kırmızı beyazlı ekibin forvet bölgesine yaptığı her transfer, Galatasaraylı futbol severler tarafından Falcao'nun transferine onay verilmesi umuduyla sevinçle karşılanıyor. Bugünkü Nimes maçının henüz ilk yarısında yeni transferler Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder'in birer gol atması ise, Sarı Kırmızılı taraftarların "Monaco artık Falcao'nun Galatasaray'a gelmesine izin verir" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Maç kadrosuna yer almayan Falcao, karşılaşmayı tribünden takip etti. (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)