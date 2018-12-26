Slimani ikinci yarı için umut dolu!

Tarihinin en kötü dönemine imza atarak ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 9 günlük tatil başladı. Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen ancak 17 haftada sadece tek gol atan (Kayseri maçı) İslam Slimani dün yurt dışına çıkan isimlerin arasında yer aldı. Ailesiyle birlikte ülkesi Cezayir'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen futbolcu, takımın performansının ne zaman yükseleceği ile ilgili soruya, "Gelecek dönem" yanıtını vermekle yetindi.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen İslam Slimani'nin ligde çektiği son 25 şut kaleyi bulmadı.

(Sabah)



