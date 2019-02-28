Slimani idmanda yok!

Ersun Yanal, artık oynatmayı düşünmediği Cezayirli’yi idmanlara da almıyor.

28 Şubat 2019, Perşembe 08:20
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Slimani idmanda yok!

Fenerbahçe'de devre arası lisansı iptal edilen Benzia'dan sonra Slimani de topun ağzında. Teknik direktör Ersun Yanal, Konyaspor maçında üstünü çizdiği Slimani'yi Zenit deplasmanında Soldado'nun yokluğuna rağmen yedek soyundurmuş, son Beşiktaş derbisinde de 21 kişilik maç kadrosuna dahi almamıştı. Ardından salı günü yapılan idmana çıkmayan Slimani dün de Samandıra'da yoktu. Bunun sebebi ise Yanal'ın Slimani'ye izin vermesiydi. Tecrübeli teknik adam planlarında yer tutmayan Cezayirli'yi artık idmanlara da almayarak tavrını net olarak ortaya koydu...

(Sabah)

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