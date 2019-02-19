Slimani eriyor

Fenerbahçe’de son dönemin en çok tartışılan ismi Islam Slimani oldu. Tecrübeli forvetin bu sezon yaşadığı hayal kırıklığı, takımı da yakından etkiledi. Büyük umutlarla kadroya katılan Slimani, 22. hafta sonunda adeta istenmeyen adam haline geldi.

Cezayirli forvetin bu durumu kariyerine de kötü yansıdı. 30 yaşındaki yıldız, kariyerinin en kötü sezonunu sarı-lacivertlilerde yaşıyor. 2015-16 sezonunda Portekiz’de Sporting Lizbon ile 33 maçta 27 gol attıktan sonra 27.4 milyon sterline Leicester City’nin yolunu tutan Cezayirli, hem Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig’de beklenen katkıyı yapamadı.

31 resmi maçta sadece 12 gol atabilen Slimani, ertesi sezonun ilk yarısında daha da düşüş yaşayınca sorunlar başladı. 14 maçta 2 golde kalan yıldız futbolcu, Newcastle United’a kiralandı.

Sakatlıkların da etkisiyle 4 maça çıkan ve yalnızca 1 asist yapan deneyimli isim, Fenerbahçe ile çıkış aramak için transfere ‘evet’ dedi. Ancak beklenen yine olmadı. Slimani, ligde 15 maçta 1 gol atabildi. 10 isabetli şut çekebilen Slimani, devre arasında gönderilmek istense de kulüp bulamadı. Şu anda bonservisini elinde bulunduran Leicester City’nin de istemediği Slimani çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Kariyeri için kötü bir tabloya sahip Islam Slimani, Avrupa Ligi’nde ise 3 golle daha iyi bir görüntü çizdi.

(Milliyet)