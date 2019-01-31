Slimani elde kaldı

Tolgay Arslan’da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, İslam Slimani’den gelen haberle şok yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Cezayirli forvetin ayrılmasını beklediği için yerine getireceği ismi belirleyip, Nicolas Castillo’nun işini bitirdi. Ancak Slimani, görüştüğü takımlarla anlaşma sağlayamadı.

Real Betis, tecrübeli oyuncudan vazgeçip PSG’den Jese’yi kiralayarak hücum hattını takviye etti. Cardiff’te ise menacer Warnock, forvet transferi yapmayacaklarını açıkladı.

Son çare kadro dışı!

Bu gelişmelerin ardından İslam Slimani, sezonu Fenerbahçe’de tamamlama kararı aldı. Yönetim şimdi Slimani’den verim almanın yollarını arıyor. Sarı-Lacivertliler’in, tecrübeli oyuncuya özel bir psikolog görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. 30 yaşındaki forvet buna rağmen yine beklenen gelişimi göstermezse, son çare olarak kadro dışı bırakılabilir.

Yusuf Dursun

Di Marzio'dan flaş iddia

Fenerbahçe'de Islam Slimani muamması devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Cezayirli futbolcunun İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ile görüştüğü ifade edildi.

Ünlü İtalyan Gazeteci Di Marzio, Betis ve Leicester City kulüplerinin transfer görüşmesi yaptığını ve 31 yaşındaki santrforun Betis'e yakın olduğunu açıkladı.