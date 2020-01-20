Slimani bombası!

Bu sezon Monaco'daki performansıyla göz dolduran Slimani'ye Aston Villa'nın ardından bir talip daha çıktı. Telegraph, Harry Kane'in sakatlığının ardından santrafor transfer etmek isteyen Jose Mourinho'lu Tottenham'ın Cezayirli golcüye kancayı taktığını yazdı.

Haberde Leicester City'nin üst sıralardaki rakibini güçlendirmek istemediği ancak yine de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Tottenham'ın sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Harry Kane'in yerine düşündüğü 31 yaşındaki Slimani, bu sezon Monaco forması ile 14 maçta 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. (Skorer)