Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın tek düşüncesi gruptan lider olarak çıkmak...Deplasmanda UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki en yakın rakibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar'a lider olarak bitirmek için yenilmeden dönmek yeterli olacak. Oyuncularını bu maça motive etmek için çok çalıştıklarını ifade eden Yiğidolar'ın hocası, "Antalyaspor maçından sonra dinlenebilme fırsatımız hiç olmadı. Bizim için çok yoğun geçen sürecin belki de en kritik sürecindeyiz. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Bu hem kulübümüz için hem de ülkemiz için çok önemli. Takım olarak tek düşüncemiz istediğimiz sonuçla buradan dönmek. Futbolcularıma güveniyorum. Milli maç gibi oynayıp kazanmaya çalışacağız. Olmuyorsa da yenilmeden dönmek adına elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.

Slavia Prag-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Kasım Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag-Sivasspor maçını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. TSİ 20.45'te başlayacak ve TV 8,5'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Slavia Prag-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Kacharaba, Ousou, Jurasek, Dorley, Tiehi, Lingr, Doudera, Olayinka, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Robin, N'Jie, Erdoğan, Saba, Yatabare

Tek eksik James

Kırmızı-Beyazlılar'da bu kritik müsabaka öncesinde tek eksik var. Sezon başında uzun süreli sakatlık yaşayan Leke James dışında Yiğidolar maça tam kadro olarak çıkacak. Ev sahibi Prag temsilcisinde ise forvet Usor sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Avrupa'da 28. maç

Sivasspor, Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkacak. Kırmızı- Beyazlı ekip, geride kalan 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.