Slavia Prag-Sivasspor maçı (CANLI)

Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son maçında Slavia Prag'a konuk oluyor. 10 puanla zirvede yer alan Yiğidolar'a grubu lider olarak bitirmek için yenilmeden dönmek yeterli olacak. Eden Arena'da oynanan ve Sloven hakem Rade Obrenovic'in yönettiği karşılaşma TV 8,5'tan naklen yayınlanıyor.

GOOL | 28' Sivasspor, Max Gradel'in penaltıdan attığı golle öne geçti.

Slavia Prag-Sivasspor ilk 11'ler:

Slavia Prag: Kolar, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Masopust, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Collins Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya, Ulvestad, Hakan Arslan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Angielski

Tek eksik James

Kırmızı-Beyazlılar'da bu kritik müsabaka öncesinde tek eksik var. Sezon başında uzun süreli sakatlık yaşayan Leke James dışında Yiğidolar maça tam kadro olarak çııktı. Ev sahibi Prag temsilcisinde ise forvet Usor sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Avrupa'da 28. maç

Sivasspor, Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıktı. Kırmızı- Beyazlı ekip, geride kalan 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.